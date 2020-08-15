Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Впевнений, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень”, – зазначив Зеленський.

За його словами, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

“Це певні кроки у напрямі дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трішки підтримати людей”, – додав глава держави.

Він також звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання Парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Минулого тижня заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що Верховна Рада може провести позачергову сесію наприкінці серпня, на якій розгляне внесення змін до бюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень з 1 вересня.