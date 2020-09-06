Про це він написав у Facebook, оприлюднивши також і відео.

“Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною”, – зазначив Зеленський.

Він висловив думку, що регіон буде швидко розвиватися.

“Свого часу Павло Тичина питав: “Харків, Харків, де твоє обличчя?” Так от, переконаний – уже за кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим”, – додав президент.

Кремнієва долина – частина американського штату Каліфорнія, неподалік від Сан-Франциско, також відома як Силіконова долина. У Кремнієвій долині зосереджено приблизно половину всього науково-технічного потенціалу США у сфері розроблення і виробництва комп’ютерів та їхніх складників, особливо мікропроцесорів, а також програмного забезпечення, пристроїв мобільного зв’язку, біотехнологій.