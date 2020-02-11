Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні, але не виключає заморожування конфлікту.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Зеленський зазначив, що “місцеві вибори, які проходять одночасно по всій країні, об’єднують країну. Це важливий для мене символ”.

Він підкреслив при цьому, що “вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань”.

“Наскільки це ймовірно? Якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того щоб там на місці забезпечити безпеку для всіх – і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів. Я чомусь вірю , що це можливо, є чомусь таке відчуття”, – сказав глава держави.

За його словами, багато що стане зрозуміло після саміту “нормандської четвірки”, який запланований на квітень.

“Якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” будуть зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом.