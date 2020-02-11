Про це він сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
Зеленський зазначив, що “місцеві вибори, які проходять одночасно по всій країні, об’єднують країну. Це важливий для мене символ”.
Він підкреслив при цьому, що “вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань”.
“Наскільки це ймовірно? Якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того щоб там на місці забезпечити безпеку для всіх – і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів. Я чомусь вірю , що це можливо, є чомусь таке відчуття”, – сказав глава держави.
За його словами, багато що стане зрозуміло після саміту “нормандської четвірки”, який запланований на квітень.
“Якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази”, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, що помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” будуть зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.
- Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.