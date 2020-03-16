Про це йшлося у відеозверненні, опублікованому на сайті Глави держави.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав уряд посилити карантин в країні. Йдеться про заборону проведення масових заходів за участю більш ніж 10 осіб.

При цьому Зеленський закликав не припиняти роботу Верховної Ради для прийняття законів, що сприяють проведенню реформ. Зокрема, йдеться про скандальну земельну реформу.

“Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима. Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального прокурора України. Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них – економічна кома”, — сказав Зеленський.

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