Про це він заявив у відеозверненні з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом.

В рамках проекту планується встановити в Україні чотири дзвони. Перший – Дзвін Пам’яті – в Луганській області, біля селища, де в 1942 почалося звільнення України від нацизму. Другий – Дзвін Перемоги – встановлять на Закарпатті, поруч з місцем, де завершилося вигнання нацистів.

“Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку і Дзвін Єдності в Сімферополі. І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про ці знакові події в історії України. І кожен їх удар збереже в нашій свідомості: пам’ятаємо, що єдність – це запорука нашого світу і нашої перемоги. З 9 Травня, з днем Перемоги!”, – підкреслив Зеленський.