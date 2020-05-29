Відповідний законопроект зареєстрований на офіційному сайті Верховної Ради.
Даний законопроект передбачає збільшення адміністративної відповідальності за порушення законів про військову службу.
У тому випадку, якщо даний законопроект буде прийнятий, то порушники правил військового обліку зобов’язані будуть платити 510-850 гривень штрафу (зараз 85-119 гривень), а також 850-1700 гривень штрафу за повторне порушення.
При цьому штрафи за порушення мобілізаційної підготовки в разі прийняття закону становитимуть 1700-3400 гривень для простих громадян і 3400-5100 гривень для посадових осіб (3400-5100 гривень і 5100-8500 гривень відповідно при повторному порушенні).
Також в законопроекті пропонується введення нового виду військової служби – за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Термін такої служби повинен буде складати не більше шести місяців.
-
Нагадаємо, що раніше самого Володимира Зеленського звинувачували в ухилянні від проходження військової служби. Зокрема під час дебатів на президентських виборах 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що Зеленський в 2014 році проігнорував 4 повістки від військкомату.