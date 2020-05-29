Президент України Володимир Зеленський ініціював розгляд законопроекту, що збільшує штрафи за ухилення від мобілзіаціі.

Відповідний законопроект зареєстрований на офіційному сайті Верховної Ради.

Даний законопроект передбачає збільшення адміністративної відповідальності за порушення законів про військову службу.

У тому випадку, якщо даний законопроект буде прийнятий, то порушники правил військового обліку зобов’язані будуть платити 510-850 гривень штрафу (зараз 85-119 гривень), а також 850-1700 гривень штрафу за повторне порушення.

При цьому штрафи за порушення мобілізаційної підготовки в разі прийняття закону становитимуть 1700-3400 гривень для простих громадян і 3400-5100 гривень для посадових осіб (3400-5100 гривень і 5100-8500 гривень відповідно при повторному порушенні).

Також в законопроекті пропонується введення нового виду військової служби – за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Термін такої служби повинен буде складати не більше шести місяців.