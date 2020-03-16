Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень, додатково 1 тисячу гривень.

Про це йшлося у відеозверненні, опублікованому на сайті Глави держави.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав уряд посилити карантин в країні.

Зеленський повідомив, що найближчим часом від Нацбанку України, Міністерства фінансів, державних та комерційних банків очікується “програма кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепція податкових змін”.

Також він закликав уряд виплатити пенсіонерам, пенсія яких менше 5 тисяч гривень, доплату в розмірі 1 тисячі гривень.

“Громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі 1000 гривень”, — сказав Зеленський.

<noscript><iframe title="Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/hghykufVr0k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Крім цього, Глава держави закликав людей старше 60 років без гострої необхідності не виходити з дому під час карантину через COVID-19.

“Наполегливо рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян, старших 60 років, які перебувають у зоні ризику”, — зазначив він.

Раніше міністр охорони здоров’я Ілля Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації заявив, що в Україні від коронавірусу “помруть всі пенсіонери”. Після Ємець уточнив своє висловлювання щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу.