Про це президент заявив під час свого візиту до Хмельницького, повідомила “Українська правда”.

За словами Зеленського, його дружина, Олена Зеленська, часто стикається з необгрунтованою критикою.

“У нас була так історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона (Олена Зеленська – ред.) писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли на коронавірус. І навіть всім тим, які не лікували хворих на коронавірус, а просто в житті захворіли на нього. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися. Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: “Що це за листи? Де мої 300 відсотків надбавки?” – сказав голова держави.

За словами Зеленського, перша леді робить “дійсно багато речей без піару”.

“Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді. Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні в майбутньому, повинні бути обов’язки”, – заявив президент.

На його думку, обираючи президента, люди повинні розуміти, чим буде займатися перша леді.

“Я хочу зараз розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт на законодавчому рівні, закріпити це питання”, – наголосив Зеленський.