Президент України Володимир Зеленський хоче закрити залізничне і авіаційне сполучення між областями України через поширення пандемії коронавірусу.

Про це йшла мова у відеозверненні, опублікованому на сайті Голови держави.

Президент пропонує закрити залізничне і авіаційне сполучення в країні з 12:00 18-го березня 2019 року.

Засідання уряду, на якому розглядатимуть це питання, відбудеться вже сьогодні, 16 березня.

“Міністерству інфраструктури з 12:00 днів 18 березня 2020 року заборонити залізничне авіа і автобусне міжміське і міжобласне пасажирське перевезення”, – сказав Володимир Зеленський.

Водночас, за словами Президента, внутршньоміське перевезення буде здійснюватися до 20 осіб в трамваях, автобусах і тролейбусах, а також до 10 осіб в таксі і маршрутних таксі.

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