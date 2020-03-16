Про це йшла мова у відеозверненні, опублікованому на сайті Голови держави.
Президент пропонує закрити залізничне і авіаційне сполучення в країні з 12:00 18-го березня 2019 року.
Засідання уряду, на якому розглядатимуть це питання, відбудеться вже сьогодні, 16 березня.
“Міністерству інфраструктури з 12:00 днів 18 березня 2020 року заборонити залізничне авіа і автобусне міжміське і міжобласне пасажирське перевезення”, – сказав Володимир Зеленський.
Водночас, за словами Президента, внутршньоміське перевезення буде здійснюватися до 20 осіб в трамваях, автобусах і тролейбусах, а також до 10 осіб в таксі і маршрутних таксі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
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