Про це він розповів журналісту “Української правди”.

Зеленський заявив, що не боїться коронавірусу і сам запропонував спеціально ним заразитися.

“Я хотів на собі пройти цей етап. Хотів захворіти коронавірусом. Чому? Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії. Ми зібралися і я запропонував: давай я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій, я там посплю і проживу це нормально. Ну, щоб люди розуміли, що це страшно: що ти можеш захворіти, що тобі погано, і я через себе це пропущу і покажу: треба бути ізольованим. Ну, щоб вони зрозуміли, щоб не було депрессухи, що це чума. Тому що ми вже забули, як на самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо. І я запропонував”, – розповів історію Зеленський.

Зеленський коронавірус “Я хотів пройти цей етап, захворіти на коронавірус. Запропонував нашим: “Давайте, я захворію і мене одразу ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально”. Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди розуміли, що це не чума. Щоб не було депресії. Повне інтерв’ю читайте на сайті “Української правди” https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ Опубліковано Українська правда Понеділок, 8 червня 2020 р.

На питання, що зупинило, президент відповів, що це “було б уже занадто”, а потім уточнив: хтось йому підказав, що люди подумають – це піар.

“Мене б і сім’я не пробачила. Вони б сказали, що я божевільний”, – сказав Зеленський.