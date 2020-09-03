Відповідний проєкт указу опублікований на сайті Кабінету Міністрів України.
Дане питання було включено до порядку денного засідання КМУ 2 вересня. Доповідати мав тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет.
Проєктом указу пропонувалося призначити довічні державні стипендії “видатним діячам освіти, які досягли 70-річного віку”.
У списку кандидатів на стипендії було п’ять осіб, серед яких і батько чинного президента – Зеленський Олександр Семенович, викладач Криворізького економічного інституту, доктор технічних наук, професор.
Згідно з пояснювальною запискою, проєкт указу спрямований на “стимулювання творчої роботи діячів освіти, засвідчення їх видатних особистих досягнень”.
Документ був розроблений “за результатами відбору згідно з рішенням конкурсної комісії Міносвіти щодо кандидатів на отримання державних стипендій”.
Варто зазначити, що даний проєкт указу був знятий з розгляду на вчорашньому засіданні Уряду. З відповідною пропозицією виступив Сергій Шкарлет.
(На відео – з 28:20)
Про те, що питання не було вчора розглянуто Кабміном, повідомляє і нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, який висвітлює засідання КМУ.
“Зараз в ЗМІ пішла інформація, що Кабмін виділив довічну стипендію батькові Зеленського. Це не правда. Його прізвище дійсно було в списках на отримання довічної стипендії. Але пункт 2.3 (про присвоєння довічних стипендій) зняли з розгляду”, – написав він у Telegram.
- Раніше президент України Володимир Зеленський призначив довічні державні стипендії українцям, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та учасникам бойових дій часів Другої світової війни.