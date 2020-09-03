Президент України Володимир Зеленський пропонував Уряду підтримати проєкт указу "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти". У списку кандидатів на стипендії був батько глави держави.

Відповідний проєкт указу опублікований на сайті Кабінету Міністрів України.

Дане питання було включено до порядку денного засідання КМУ 2 вересня. Доповідати мав тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет.

Проєктом указу пропонувалося призначити довічні державні стипендії “видатним діячам освіти, які досягли 70-річного віку”.

У списку кандидатів на стипендії було п’ять осіб, серед яких і батько чинного президента – Зеленський Олександр Семенович, викладач Криворізького економічного інституту, доктор технічних наук, професор.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт указу спрямований на “стимулювання творчої роботи діячів освіти, засвідчення їх видатних особистих досягнень”.

Документ був розроблений “за результатами відбору згідно з рішенням конкурсної комісії Міносвіти щодо кандидатів на отримання державних стипендій”.

Варто зазначити, що даний проєкт указу був знятий з розгляду на вчорашньому засіданні Уряду. З відповідною пропозицією виступив Сергій Шкарлет.

(На відео – з 28:20)

Про те, що питання не було вчора розглянуто Кабміном, повідомляє і нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, який висвітлює засідання КМУ.

“Зараз в ЗМІ пішла інформація, що Кабмін виділив довічну стипендію батькові Зеленського. Це не правда. Його прізвище дійсно було в списках на отримання довічної стипендії. Але пункт 2.3 (про присвоєння довічних стипендій) зняли з розгляду”, – написав він у Telegram.