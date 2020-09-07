Таку думку нардеп VIII скликання Сергій Висоцький висловив у статті для #Букв “Страуси опору: скільки разів ще Зеленський промовчить про агресію Росії”.
За словами політика, чинний лідер держави схожий на героїв фантастичного оповідання “Привид 5” Роберт Шеклі, у якому головних героїв відправляли на планету, де оживали їхні дитячі страхи. Деяких монстрів можна було перемогти чарівним словом, однак останній — Буркун — непереможний, і герої оповідання ховалися від нього під ковдрою.
“Володимир Зеленський нагадує головного героя цієї розповіді. Накрившись з головою ковдрою і бурмочучи чарівне слово “мир”, він намагається відігнати від себе Путіна. Але життя не має нічого спільного з фантастикою. Реальні монстри з’їдять тебе разом з ковдрою. І єдиний спосіб уберегтися від них – давати запеклий опір”, — пише Висоцький.
Політик наголошує, що активізація війни на Донбасі залишатиметься для Росії інструментом впливу допоки Зеленський “не знайде в собі сили вимовити ім’я того, кого називати не можна” та сприйматиме РФ як посередника у питанні стабілізації ситуації на Донбасі.
“Активізація війни залишатиметься найсильнішим інструментом російського впливу на президента і нашу країну. Чим довше Володимир Зеленський буде не помічати реальність, ховаючи в пісок свою голову. Чим більше буде звертатися до Росії як до посередника, а не як до агресора і першопричину війни, тим активніше відповідальність за загибель наших воїнів суспільство буде покладати не на Путіна, а на нього самого. Цей політичний результат – як раз те, що потрібно Кремлю. І мета дестабілізації влади Зеленського. І для того, щоб домогтися він нього ще більших поступок заради ефемерного “миру”, — зазначив екснардеп.
- Нагадаємо, 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.