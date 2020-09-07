Таку думку нардеп VIII скликання Сергій Висоцький висловив у статті для #Букв “Страуси опору: скільки разів ще Зеленський промовчить про агресію Росії”.

За словами політика, чинний лідер держави схожий на героїв фантастичного оповідання “Привид 5” Роберт Шеклі, у якому головних героїв відправляли на планету, де оживали їхні дитячі страхи. Деяких монстрів можна було перемогти чарівним словом, однак останній — Буркун — непереможний, і герої оповідання ховалися від нього під ковдрою.

“Володимир Зеленський нагадує головного героя цієї розповіді. Накрившись з головою ковдрою і бурмочучи чарівне слово “мир”, він намагається відігнати від себе Путіна. Але життя не має нічого спільного з фантастикою. Реальні монстри з’їдять тебе разом з ковдрою. І єдиний спосіб уберегтися від них – давати запеклий опір”, — пише Висоцький.

Політик наголошує, що активізація війни на Донбасі залишатиметься для Росії інструментом впливу допоки Зеленський “не знайде в собі сили вимовити ім’я того, кого називати не можна” та сприйматиме РФ як посередника у питанні стабілізації ситуації на Донбасі.