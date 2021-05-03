Про це повідомили у пресслужбі Глави держави.
“Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну”, — сказав за підсумками польський лідер.
За словами Зеленського, це — “дуже важливий сигнал”.
“Я вдячний за те, що Польща на чолі з Президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова”, — сказав український лідер.
- Нагадаємо, під час зустрічі Зеленський та Дуда також підтвердили готовність розв’язати суперечливі питання, що стосуються історії країн.
- Крім цього, Зеленський запросив свого польського колегу взяти участь в саміті Кримської платформи.