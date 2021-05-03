Президенти Україна та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

Про це повідомили у пресслужбі Глави держави.

“Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну”, — сказав за підсумками польський лідер.

За словами Зеленського, це — “дуже важливий сигнал”.

“Я вдячний за те, що Польща на чолі з Президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова”, — сказав український лідер.