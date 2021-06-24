Зеленський і Порошенко лідирують у президентському рейтингу

Про це свідчить опитування, яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі українці віддали б за Володимира Зеленського (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме) та Петра Порошенка (11% і 17% опитаних).

Юрій Бойко отримав би в першому турі 9%/13% голосів, Юлія Тимошенко — 7%/10%, Ігор Смешко — 4%/7%.

Володимир Гройсман, Анатолій Гриценко, Дмитро Разумков, Олег Ляшко, Руслан Кошулинський та Віталій Кличко отримали б менш як 5% голосів.

У випадку потрапляння Зеленського та Порошенка до другого туру, за першого кандидата готові віддати голоси 33% опитаних або ж 60% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за другого — 20% і 40%.

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Зеленський – 73,22% голосів. Відтак, розрив між кандидатами складав 48,77%. Зараз розрив складає 20%, тобто скоротився більш ніж у два рази.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за першого кандидата проголосували б 36% усіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за другого — відповідно 13% і 24%.

Дослідження проведене методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.