Зеленський і Порошенко лідирують у президентському рейтингу

Про це свідчить опитування, яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі українці віддали б за Володимира Зеленського (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме) та Петра Порошенка (11% і 17% опитаних).
Юрій Бойко отримав би в першому турі 9%/13% голосів, Юлія Тимошенко — 7%/10%, Ігор Смешко — 4%/7%.
Володимир Гройсман, Анатолій Гриценко, Дмитро Разумков, Олег Ляшко, Руслан Кошулинський та Віталій Кличко отримали б менш як 5% голосів.
У випадку потрапляння Зеленського та Порошенка до другого туру, за першого кандидата готові віддати голоси 33% опитаних або ж 60% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за другого — 20% і 40%.
Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Зеленський – 73,22% голосів. Відтак, розрив між кандидатами складав 48,77%. Зараз розрив складає 20%, тобто скоротився більш ніж у два рази.
У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за першого кандидата проголосували б 36% усіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за другого — відповідно 13% і 24%.
Дослідження проведене методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Менш ніж 18% ключових фактологічних висловлювань президента України Володимира Зеленського на пресконференції 20 травня 2021 року були правдиві.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.
- В “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.