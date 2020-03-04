Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Це відбулося під час обговорення питання призначення нового складу уряду. Коли представники фракцій “Голос” та “Європейська Солідарність” вели бесіду з спікером ВРУ Дмитром Разумковим та віце-спікером Русланом Стефанчуком, Петро Порошенко підійшов до президії.

Коли обговорення було закінчено, Порошенко попрямував до Зеленського. Між ними відбулася розмова один на один, яка тривала кілька хвилин. Що стало предметом розмови невідомо, але закінчилася вона дружнім рукостисканням.

Порошенко та Зеленський "Два президента": Порошенко та Зеленський поспілкувалися у президії РадиP.S. А Гончаренку Зеленський руку не потис 😢 Gepostet von Букви am Mittwoch, 4. März 2020