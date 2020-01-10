Про це він поінформував у своєму Twitter.
Так, сьогодні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського і глави МЗС Пристайка з представниками США, під час якої і були передані дані.
“Разом із президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями”, – наголосив Пристайко.
За його словами, сьогодні близько 15:00 має відбутися телефонна розмова Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео.
Раніше сьогодні Володимир Зеленський заявив, що версія про те, що літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ збила над територією Ірану ракета, не виключається, але поки не підтверджена. У зв’язку з цим він закликав США, Канаду і Великобританію надати всі дані і докази, що стосуються катастрофи.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Офіс Генерального прокурора України звернувся до Канади з проханням надати всю наявну інформацію щодо катастрофи літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані.