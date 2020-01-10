Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про отримання від США важливих даних щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це він поінформував у своєму Twitter.

Так, сьогодні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського і глави МЗС Пристайка з представниками США, під час якої і були передані дані.

“Разом із президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями”, – наголосив Пристайко.

За його словами, сьогодні близько 15:00 має відбутися телефонна розмова Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський заявив, що версія про те, що літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ збила над територією Ірану ракета, не виключається, але поки не підтверджена. У зв’язку з цим він закликав США, Канаду і Великобританію надати всі дані і докази, що стосуються катастрофи.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.