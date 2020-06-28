Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

Разом з президентом покласти квіти прийшов і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У своєму зверненні з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський підкреслив, що згідно з першою Конституції, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою.

“Я думаю, тут не вистачає ще одного твердження. Україна – неймовірно красива та чарівна… Що для мене берегти Україну? Відповідь проста – це берегти кожного українця … Ми повинні навчитися поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може зазіхати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися в кмітливості, як можна його обійти”, – сказав Зеленський.

“Давайте пам’ятати про це кожного разу, коли ми заходимо в метро без маски, вмикаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс чи їдемо перевантаженою фурою. А особливо – пам’ятати в моменти, коли готові розірвати, віртуально чи реально, будь-кого, хто має іншу, ніж у тебе, думку”.

Зеленський закликав поважати Конституцію, права один одного, щоб наступному поколінню передати країну взаємної поваги, свободи і рівності.