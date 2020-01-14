Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, під час якої домовилися про подальші спільні дії в зв'язку з авіакатастрофою в Ірані.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, Трюдо подякував Зеленському за зусилля щодо забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії. Також він попросив сприяння українського президента в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є і громадяни Канади.

Зеленський позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

“Українські фахівці і дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам в Тегерані”, – заявив він.

Також він підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Сторони підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збиття літака.

Зеленський і Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. У цьому контексті сторони відзначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій в майбутньому.

Сторони висловили сподівання на подальшу співпрацю і обмін інформацією з розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.