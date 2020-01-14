Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Як повідомляється, Трюдо подякував Зеленському за зусилля щодо забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії. Також він попросив сприяння українського президента в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є і громадяни Канади.
Зеленський позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.
“Українські фахівці і дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам в Тегерані”, – заявив він.
Також він підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.
Сторони підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збиття літака.
Зеленський і Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. У цьому контексті сторони відзначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій в майбутньому.
Сторони висловили сподівання на подальшу співпрацю і обмін інформацією з розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.