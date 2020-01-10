Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо по телефону домовилися зменшити кількість спекуляцій навколо катастрофи Boeing в Ірані.

Про це повідомили в прес-службі Президента України.

Увечері в п’ятницю, 10 січня, Зеленський і Трюдо провели вже другу телефонну розмова, присвячену розслідуванню причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України в Тегерані 8 січня.

Повідомляється, що під час розмови Зеленський повідомив Трюдо, що також обговорив розслідування події з представниками США та Великобританії.

“Володимир Зеленський повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами, зокрема, наголосив, що 10 січня мав розмову з Державним секретарем США Майком Помпео та зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні. Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими”, — зазначили в прес-службі.

Також Зеленський підтвердив Трюдо, що іранська сторона сприяє розслідуванню і надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та чорних ящиків.

За підсумками телефонної розмови сторони домовилися зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії.

“Сторони погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними. … що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.