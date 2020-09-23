Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
“24 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку”, – йдеться у повідомленні.
Під час візиту заплановані переговори Володимира Зеленського з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Борисом Колларом.
- Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні допомогу у розмірі 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-кризою.