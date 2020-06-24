У п'ятницю, 26 червня, президент Володимир Зеленський відвідає Херсонську область і відкриє штучне футбольне поле в Новій Каховці.

Про це повідомляє місцеве видання “Міст”, посилаючись на план поїздки, який розробили в Херсонській ОДА.

У Нову Каховку президент полетить на вертольоті, відразу після підписання концесійного договору порту Херсон. Там його зустріне Новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Після чого Зеленський відкриє реконструйоване штучне футбольне поле “Дніпро” стадіону “Енергія”.

Крім того, планується, що глава держави після Нової Каховки поїде в виноробне господарство.