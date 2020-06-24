Про це повідомляє місцеве видання “Міст”, посилаючись на план поїздки, який розробили в Херсонській ОДА.
У Нову Каховку президент полетить на вертольоті, відразу після підписання концесійного договору порту Херсон. Там його зустріне Новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Після чого Зеленський відкриє реконструйоване штучне футбольне поле “Дніпро” стадіону “Енергія”.
Крім того, планується, що глава держави після Нової Каховки поїде в виноробне господарство.
- Раніше партія “Європейська Солідарність“ надіслала офіційні звернення в Офіс президента з вимогою надати повну інформацію про графік Володимира Зеленського. У партії занепокоєні фактичним самоусуненням президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутністю будь-якої реакції на повінь на Західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі.