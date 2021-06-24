Президент України Володимир Зеленський переконаний, що чинний очільник Офісу президента Андрій Єрмак пробуде в його команді до кінця його каденції. Українці неодноразово у різний спосіб вимагали його звільнення.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”.

“Пан Єрмак реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишатиметься на будь-яких посадах”, — каже Зеленський.

Президент акцентує, що Єрмак був з ним від самого початку, і він не хоче втратити його в майбутньому.

“Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині. Служба безпеки України надає й надавала мені інформацію про все моє оточення, всіх моїх людей. Питання не про недовіру. Я просто знаю, що я б не хотів потім втратити ту чи іншу людину”, — додав президент.

Як відомо, у лютому 2020 року президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу і призначив замість нього Андрія Єрмака.

До цього Андрій Єрмак був помічником президента. Перед цим був кінопродюсером, за освітою є юристом-міжнародником. У трьох скликаннях (V, VI, VIІ) Верховної Ради Єрмак був помічником депутата від “Партії регіонів” Ельбруса Тедеєва.

З моменту призначення Єрмака неодноразово порушувалося питання щодо його звільнення. Зокрема, на початку квітня 2020 року на порталі президента з’явилася петиція з вимогою звільнити Єрмака та притягнути його до кримінальної відповідальності за корупційні злочини.

Автори петиції зазначали, що Єрмак підтримує тісні контакти з заступником глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна — Дмитром Козаком, який “є автором” примирення “Придністров’я і Молдови”. Це, на думку авторів звернення, може призвести до того, що Росія стане посередником і миротворцем і не понесе відповідальності за окупацію українських територій і війну проти України.

У цьому ключі автори петиції нагадали президенту про те, що Єрмаком був підписаний протокол про створення в рамках ТКГ щодо Донбасу в Мінську “консультаційної ради” за участі представників ОРДЛО.

Також в петиції згадується скандал навколо записів, на яких брат голови ОПУ Денис Єрмак торгує державними посадами. У зв’язку з публікацією цих відео Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження.

“Андрій Єрмак на сьогодні є уособленням двох головних загроз для України — капітуляції у війні з Росією і корупції у новій владі”, — вважати автори петиції.

У відповіді на петицію Зеленський запевнив, що протокол про створення “консультради” з ОРДЛО — “робочий документ, який має декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ”. Стосовно скандалу навколо “плівок Єрмака”, Зеленський зазначив, що ці факти вже розслідуються правоохоронцями.

У грудні під стінами Офісу президента відбулася акція протесту. Активісти наголошували, що заступник голови ОПУ Олег Татаров мав бути люстрований, а також може бути причетний до корупційних схем. Очільник ОПУ Андрій Єрмак попри це взяв його на посаду заступника, а генпрокурорка Ірина Венедіктова згідно з заявами НАБУ завадила врученню Татарову підозри у справі “Укрбуду”. Зважаючи на це, всі вони, на думку активістів, Єрмак, Татаров і Венедіктова мали бути звільненими.