Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Так, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва”.

В ОПУ зазначили, що “відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент (після консультацій з Вищою радою правосуддя)”.

Також у пресслужбі наголосили, що в демократичному суспільстві “повага й довіра до суду мають бути безумовними”, але цього не можна сказати про ОАСК.

“Бачимо чергові скандали з “плівками”, корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду м. Києва втрачена”, – наголосили в ОПУ.

За словами самого Зеленського, ОАСК “так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості”. Рішення щодо ліквідації глава держави назвав “сигналом до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону”.

“Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону“, – заявив Зеленський, якого процитували в ОПУ.