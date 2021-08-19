Президент України Володимир Зеленський переконаний у створенні в Україні унікальної антикорупційної системи, що не має аналогів у Європі.

Про це йшлося в інтерв’ю президента ЗМІ країн “нормандської четвірки” (Washington Post, Liberation, Funke Media, “НВ” та “Новая газета”), яке цитує Офіс президента.

Коментуючи твердження президента США Джо Байдена про те, що Україна має побороти корупцію перед тим, як отримає запрошення до НАТО, Володимир Зеленський зазначив, що решта країн також не подолали корупцію остаточно.

“Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів”, — заявив він.

Президент заявив, що в Україні побудовано унікальну антикорупційну інфраструктуру.

“Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі”, — сказав він.

Зеленський також акцентував, що Україна “має низку незалежних антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро або Вищий антикорупційний суд”.

Неправдиве декларування в Україні

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування.

Загалом, за даними Національного антикорупційного бюро, через рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та обмежено повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, закрито понад 100 кримінальних проваджень.

Раніше #Букви пояснювали на прикладі нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського, який вплив матиме рішення Конституційного суду.

3 листопада Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням.

17 листопада Вищий антикорупційний суд скасував свій перший обвинувальний вирок, винесений восени 2019 року. Він стосувався декларацій. Згодом було скасовано і другий вирок.

4 грудня Верховна Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Цей законопроєкт неодноразово назвали компромісним, адже тепер за такі діяння декларантами, якими є й народні депутати, загрожують тільки штрафи та обмеження волі (але не позбавлення волі).

Нацагентство з питань запобігання корупції розкритикувало цей закон, заявивши, що парламент визначив такі діяння не злочинами, а кримінальними проступками, та дав змогу приховувати майно. НАЗК закликало Зеленського ветувати закон, але він не зробив цього.