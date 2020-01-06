Президент Володимир Зеленський, який зараз відпочиває в Омані, привітав українців з Різдвом.

Привітання опубліковано в Telegram-каналі Зеленського.

“Колядку дзвонів”, написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український “Щедрик” дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю”, – написав президент.

“Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!”, – додав Зеленський.