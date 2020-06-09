Про це повідомила “Українська правда“.
“Я не ходжу в соцмережі. Я принципово в Facebook не ходжу. Це у мене ще з “Кварталу“, коли армія ботів Петра Олексійовича була спрямована проти нас. Ну, його або його оточення“, – сказав Зеленський.
Водночас президент уточнив, що іноді публікації в Facebook робляться від його імені.
Також Зеленський сказав, що йому подобається соціальна мережа Instagram, однак зараз у нього немає на неї часу.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.
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