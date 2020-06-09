Президент України Володимир Зеленський заявив, що не заходить до соціальної мережі Facebook через "ботів Порошенка".

Про це повідомила “Українська правда“.

“Я не ходжу в соцмережі. Я принципово в Facebook не ходжу. Це у мене ще з “Кварталу“, коли армія ботів Петра Олексійовича була спрямована проти нас. Ну, його або його оточення“, – сказав Зеленський.

Водночас президент уточнив, що іноді публікації в Facebook робляться від його імені.

Також Зеленський сказав, що йому подобається соціальна мережа Instagram, однак зараз у нього немає на неї часу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.