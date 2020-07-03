Про це повідомляється на ресурсі Prozorro.
Уточнюється, що 1 липня, майже через місяць після прогулянки Зеленського з журналістами, на ресурсі з’явилася інформація про державні закупівлі.
За даними сервісу, за закупівлю під назвою “Послуги по використанню предметів спортивного призначення (велосипедів), необхідні при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю президета“ було заплачено 41 тисячу 530 гривень.
При цьому контракт виконував ФОП Олексій Кушка, який є співвласником київських сервісів оренди велосипедів.
- Президент України Володимир Зеленський 6 червня, в День журналістів, вирушив з представниками медіа до лісу на велосипедах.