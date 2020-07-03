За прогулянку президента Володимира Зеленського на велосипедах з журналістам до Дня журналіста було заплачено більше 40 тисяч гривень з державного бюджету.

Про це повідомляється на ресурсі Prozorro.

Уточнюється, що 1 липня, майже через місяць після прогулянки Зеленського з журналістами, на ресурсі з’явилася інформація про державні закупівлі.

За даними сервісу, за закупівлю під назвою “Послуги по використанню предметів спортивного призначення (велосипедів), необхідні при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю президета“ було заплачено 41 тисячу 530 гривень.

При цьому контракт виконував ФОП Олексій Кушка, який є співвласником київських сервісів оренди велосипедів.