Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.
“Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих наших українців. На це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного або може стати ціною миру на Донбасі, миру в Україні”, – наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що повернення Криму – це частина української національної ідеї.
“Крим – це Україна. Наше суспільство може сперечатися щодо багатьох питань, але це не викликає жодних сварок або сумнівів. Тут українці на 100 % єдині. Отже, повернення Криму – це безперечна частина нашої національної ідеї. 6 років тому Росія анексувала Крим. 6 років тому наше життя змінилося: ми зрозуміли, що живемо в світі, де меморандуми, на жаль, майже нічого не вартують, а система міжнародного права і світової безпеки недосконала і вразлива”, – заявив глава держави.
Зеленський пообіцяв зробити все, щоб над Кримом “знову майорів український прапор”.
Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».
Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.
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