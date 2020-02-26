Незаконно анексований Крим не стане розмінною монетою з Росією в питанні завершення війни на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.

“Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих наших українців. На це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного або може стати ціною миру на Донбасі, миру в Україні”, – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що повернення Криму – це частина української національної ідеї.

“Крим – це Україна. Наше суспільство може сперечатися щодо багатьох питань, але це не викликає жодних сварок або сумнівів. Тут українці на 100 % єдині. Отже, повернення Криму – це безперечна частина нашої національної ідеї. 6 років тому Росія анексувала Крим. 6 років тому наше життя змінилося: ми зрозуміли, що живемо в світі, де меморандуми, на жаль, майже нічого не вартують, а система міжнародного права і світової безпеки недосконала і вразлива”, – заявив глава держави.

Зеленський пообіцяв зробити все, щоб над Кримом “знову майорів український прапор”.