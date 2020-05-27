Президент Володимир Зеленський особисто телефонував до Держбюро розслідувань, аби координувати протиправні дії слідчих під час обшуку в музеї Івана Гончара.

Про це на брифінгу заявив співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Артур Герасимов заявив, що ДБР використовувало цілий потік фейковий заяв у справі про картини.

Спочатку в Держбюро заявили, що предмети мистецтва вивезли з України. “Як краще це спростувати, якщо відкрито не виставити їх і дозволити кожному їх побачити. Це був шок для влади, тому що їхня брехня розкрилася”, – сказав Герасимов.

“Далі вони (в ДБР, – ред.) заявили, що картини ввезли до України з порушеннями. І тут же на цій виставці кожен міг ознайомитися з оригіналами митних документів, які доводять, що все було зроблено чесно, прозоро і відкрито”, – сказав народний депутат.

За його словами, у ДБР вирішили на цьому не зупинятися і пішли на третю брехню, заявивши, що Порошенко не сплатив податки на картини. Але тут же на виставці були продемонстровані оригінали всіх документів, що все купувалося офіційно зі сплатою податків.

“Тепер ми знаємо, у кого здали нерви і він почав особисто телефонувати … За рік вони перелопатили п’ять років (президентства Порошенка, – ред.) Всі 15-18-20 справ виявилися мертвонародженими”, – сказав Герасимов.

Вчора був ганебний день для української правоохоронної системи та для Зеленського особисто. Він має вибачитись перед директором музею Гончара та перед журналістами, яких вчора побили спецпризначенці ДБР. Деталі дивіться на брифінгу Ігоря Голованя та Артура Герасимова. Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 27 травня 2020 р.

За словами Ігоря Голованя, адвоката п’ятого президента Петра Порошенка, у слідчого Тощенка, який керував усім цим процесом, було недійсне посвідчення – там неправильно вказана його посада. Співробітники ДБР кілька разів відвідували зал виставки. Вони чітко бачили, що там відбувається, що ніякої загрози картинам там не було.

“Тому злам дверей і обшуки були незаконними … Слідчий Тощенко, здається, години дві ходив тут у дворі і розмовляв по телефону. Зрозуміло, що вказівки йому давали з Офісу президента”, – сказав Головань.