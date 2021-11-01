Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Наразі спостерігається тенденція до зниження електоральної підтримки Зеленського. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних); за Петра Порошенка проголосували б 12,7% опитаних.
Інші кандидати суттєво відстають від лідерів: Юрій Бойко – 6,2%, Дмитро Разумков – 5,5%, Юлія Тимошенко – 5% від усіх опитаних.
Серед кандидатів на посаду президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Володимира Зеленського (31,9%), Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,) Юлію Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%).
У другому турі за Володимира Зеленського готові проголосувати 55,6% серед тих, хто має намір взяти у виборах і визначився з вибором. За Петра Порошенка – 44,4%.
Нагадаємо, що у квітні 2019 року у другому турі Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів, Петро Порошенко – 24,45%. Таким чином наразі Володимир Зеленський втратив майже 20% підтримки, натомість підтримка Петра Порошенка зросла на майже 20%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом телефонного опитування. Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років.
- 20 жовтня у соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) повідомлялося, що підтримка Зеленського значно впала у порівнянні з опитуваннями у травні та вересні.
- У червні повідомлялося, що понад 55% українців вважають владу нинішнього президента України Володимира Зеленського дилетантською.
- Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року, ключовими причинами економічної кризи в Україні громадяни вважають високий рівень корупції, а також некомпетентність нинішньої влади.