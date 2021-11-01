Володимир Зеленський вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Наразі спостерігається тенденція до зниження електоральної підтримки Зеленського. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних); за Петра Порошенка проголосували б 12,7% опитаних.

Інші кандидати суттєво відстають від лідерів: Юрій Бойко – 6,2%, Дмитро Разумков – 5,5%, Юлія Тимошенко – 5% від усіх опитаних.

Серед кандидатів на посаду президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Володимира Зеленського (31,9%), Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,) Юлію Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%).

У другому турі за Володимира Зеленського готові проголосувати 55,6% серед тих, хто має намір взяти у виборах і визначився з вибором. За Петра Порошенка – 44,4%.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року у другому турі Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів, Петро Порошенко – 24,45%. Таким чином наразі Володимир Зеленський втратив майже 20% підтримки, натомість підтримка Петра Порошенка зросла на майже 20%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом телефонного опитування. Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років.