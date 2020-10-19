П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що наступного дня після виборів продовжить допомогу медичним закладам, які стоять на передовій боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Він наголосив, що влада Зеленського виявилась неспроможною організувати цей процес, і тепер Україна знаходиться у першій десятці держав із найгіршим сценарієм розвитку епідемії.

“Було очевидно, що влада дилетантів не зможе дати відповідь на цей виклик. Так само як на будь-який інший. Саме тому наша команда вже в березні розгорнула потужну благодійну волонтерську діяльність”, – сказав Порошенко.

За його словами, лікарні по всій Україні отримали від “Благодійного Фонду Порошенка” понад 50 нових і відновлених апаратів ШВЛ, 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч противірусних окулярів, десятки тисяч захисних масок і тестів.

Порошенко додав, що правоохоронні органи мають розслідувати, куди були витрачені мільярди з коронавірусного фонду.

“Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. У Львівській області потреби в ліках покриваються на 20-25%. Про це розповів українським журналістам Любомир Рак, лікар Львівського центру здоров’я легень. Нині один день в лікарні коштує пацієнту 2-2,5 тисячі гривень. І це лише медикаментозного забезпечення. Якщо людина потрапляє у реанімацію, тобто випадок важкий, сума збільшується до 5-6 тисяч гривень на день. Так де, питається, ті 66 мільярдів гривень, які за нашою пропозицією парламент виділив Уряду Зеленського на боротьбу з ковідом? І чому НАБУ не займається цим? І хіба не тих, хто розкрав ці ковідні кошти, треба карати довічним ув’язненням?!”, – сказав нардеп.

П’ятий президент також акцентував на проблемі забезпечення лікарень кисневими точками.

“Гострий дефіцит медичного кисню. Чому ви концетратори не закупили? Чому мережу по лікарнях не розвели? Якщо ліжко без кисню, без реанімаційних засобів, то ти можеш просто прийти і полежати”, – обурюється Порошенко.

Пятий президент повідомив, що його команда знайшла виробників, в яких вже закуповують кисневі концентратори. Попри величезний попит все ж таки вдалося перенести поставку з січня на грудень – говорить Порошенко.

“Але чому місім місяців влада цим не займалася?” – обурився він.

П’ятий президент зауважив, що Зеленський нагадує героя відомої байки Глібова про коника-стрибунця, який все літо безтурботно співав і веселився, аж раптом прийшла сувора зима.

“Сім місяців часу влада займалася гонитвою за лайками – згаяла час на відосики. Якщо влада сама така безпорадна, сама така немічна душею й тілом, як вона може зцілити людей?!”, – зазначив Порошенко.