Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили COVID-19, наразі знаходяться в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розказав в інтерв’ю “Українській правді”.

“Все досить суворо, регламентовано протоколом. Вони знаходяться у “Феофанії”. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад”, – сказав Подоляк.

У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака просто ізольована палата.

За словами Подоляка, що у Зеленського, що у Єрмака звичайний графік роботи.

“У них там стандартний графік. Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників чи не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні”, – розповів радник Єрмака.

Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину.