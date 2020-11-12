Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розказав в інтерв’ю “Українській правді”.
“Все досить суворо, регламентовано протоколом. Вони знаходяться у “Феофанії”. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад”, – сказав Подоляк.
У палаті президента встановлений спецзв’язок. У Єрмака просто ізольована палата.
За словами Подоляка, що у Зеленського, що у Єрмака звичайний графік роботи.
“У них там стандартний графік. Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників чи не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні”, – розповів радник Єрмака.
Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину.
- П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає від Уряду та чинного глави держави Володимира Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийняття хворих на коронавірус COVID-19 українців.
- Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що лікарню “Феофанія“ можуть перепрофілювати для хворих на коронавірус COVID-19.