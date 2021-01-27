Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голокосту заявив, що людство має робити більше задля збереження правди про Голокост.

Про це глава держави написав у Facebook.

Зеленський зазначив, що ми ще можемо безпосередньо контактувати з останніми з тих, хто пережив Голокост і хто звільнив світ від нацизму, але “ці люди поступово відходять в інший світ”.

За його словами, коли є живі свідки, історію не вийде ігнорувати чи перекрутити.

“Людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації. Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост. Для поширення правди. Для приєднання нових поколінь до системи етичних координат, яка виникла від щирого усвідомлення, що злочини XX століття більше ніколи не мають повторитись”, – написав Зеленський.

Він нагадав, що 27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту у складі армії Радянського Союзу звільнили в’язнів табору Аушвіц-Біркенау.