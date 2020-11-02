Про це він сказав в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
“Насамперед я абсолютно переконаний, що такий план “Б” є у президента. Є такий план “Б” і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити”, – зазначив Кравчук.
За його словами, президент пам’ятає про той термін “в один рік”, щоб спробувати використати наявні механізми, про який він говорив.
“Правда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що мала зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, доки хтось щось робитиме, а ми спостерігали – це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу”, – додав Кравчук.
- Раніше заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію. Також Фокін повідомив, що не впевнений, що на Донбасі триває війна між Україною і Росією. 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким колишній прем’єр-міністр Вітольд Фокін був виведений зі складу Тристоронньої контактної групи.
- Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій активно працює над створенням законопроєкту про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Зокрема, цей законопроєкт передбачає перехідну судову систему.