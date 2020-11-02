Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що у президента України Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Насамперед я абсолютно переконаний, що такий план “Б” є у президента. Є такий план “Б” і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити”, – зазначив Кравчук.

За його словами, президент пам’ятає про той термін “в один рік”, щоб спробувати використати наявні механізми, про який він говорив.

“Правда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що мала зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, доки хтось щось робитиме, а ми спостерігали – це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу”, – додав Кравчук.