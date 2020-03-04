Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває сорому за Уряд Олексія Гончарука, хоча не може ним пишатися.

Таку заяву він зробив з трибуни Парламенту, коментуючи досягнення і провали вже попереднього Кабміну, повідомляє кореспондент #Букв.

“Скажу вам чесно: мені не соромно за наш Уряд, але ми б хотіли ним пишатися”, – зазначив Зеленський.

Президент також висловив думку, що Кабмін Гончарука “зробив більше, ніж усі попередні”. Ця заява викликала невдоволені вигуки частини нардепів.

“Це правда, цей Уряд зробив більше, ніж усі попередні уряди. Але це скоріше мінус попереднім кабмінам, а не плюс нашому Уряду”, – повідомив Зеленський.

Глава держави визнав, що влада допускає помилки, але запевнив, що курс країни буде незмінним.

“Ми допускаємо помилки, багато, але ми готові визнавати їх і виправляти… Наш курс залишається незмінним, пріоритети незмінні. Ми робимо щодня все для завершення війни на Донбасі і повернення всіх наших територій. І ми будемо і далі рухатися шляхом реформ в усіх сферах. Курс України не є помилкою, але окремі помилки допущені під час руху цим курсом. Так, буває”, – заявив Зеленський.