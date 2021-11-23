Один з лідерів "Демсокири" Юрій Гудименко оголосив, що президент України Володимир Зеленський призначив на 1 грудня виступ у Верховній Раді.

Про це Юрій Гудименко написав на своїй сторінці у Facebook.

“21 листопада на Банковій ми дали Володимиру Зеленському час до 1 грудня, аби звільнити Андрія Єрмака. Ми підкреслили, що 1 грудня, якщо Єрмака не буде звільнено, ми починаємо безстрокову акцію протесту. Наступного ж дня, у понеділок, Зеленський призначив на те ж 1 грудня виступ у Верховній Раді”, – написав лідер “Демсокири”.

За його словами, президент не збирається повідомити про звільнення очільника ОПУ Андрія Єрмака чи Олега Татарова.

“І не збирається ініціювати відкрите розслідування по “вагнергейту”. За тією інформацією, що є зараз, Зеленський розглядає можливість проголошення Указу про введення надзвичайного стану. Який, окрім іншого, дозволяє розганяти масові зібрання громадян”, – зазначив Юрій Гудименко.

У коментарі #Буквам лідер “Демсокири” зазначив, що інформацію про указ йому надали два джерела: на Банковій та у Верховній Раді.

“І як і всім, я їм не вірю на 100%, тому і написав з обмовками і вказав, що це говорять мої джерела. Можливо, що мені просто не хочеться в це вірити”, – сказав Юрій Гудименко.

Щодо того, який саме надзвичайний стан це має бути, то за словами Гудименка, тут два варіанти – “надзвичайний стан через “ковід”, другий – воєнний стан через російські війська на кордоні”.

Фото: Юрій Гудименко