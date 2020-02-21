Про це повідомили в коментарі #Буквам народні депутати від “Слуги народу”.
За їх словами, президент вже провів мінімум чотири співбесіди на посаду міністра оборони.
При цьому нардепи не змогли пояснити причини відставки.
“Президент у нас перфекціоніст”, – заявив один зі співрозмовників.
Водночас він зазначив, що для того, щоб проголосувати за відставку, доведеться збирати позачергове засідання Верховної Ради. Але навряд чи це відбудеться на наступному тижні.
Раніше #Букви повідомляли, що найближчим часом своїх посад можуть позбутися чотири члени Уряду. Мова, зокрема, йде про міністра економіки Тимофія Милованова, міністра соцполітики Юлію Соколовську і міністра культури Володимира Бородянського.
- 4 лютого Верховна Рада України підтримала звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад і територій України.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважав можливим, що ще два або три міністри можуть написати заяви на звільнення.