Президент України Володимир Зеленський може звільнити міністра оборони Андрія Загороднюка та очільника "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса.

Про це повідомили в коментарі #Буквам народні депутати від “Слуги народу”.

За їх словами, президент вже провів мінімум чотири співбесіди на посаду міністра оборони.

При цьому нардепи не змогли пояснити причини відставки.

“Президент у нас перфекціоніст”, – заявив один зі співрозмовників.

Водночас він зазначив, що для того, щоб проголосувати за відставку, доведеться збирати позачергове засідання Верховної Ради. Але навряд чи це відбудеться на наступному тижні.

Раніше #Букви повідомляли, що найближчим часом своїх посад можуть позбутися чотири члени Уряду. Мова, зокрема, йде про міністра економіки Тимофія Милованова, міністра соцполітики Юлію Соколовську і міністра культури Володимира Бородянського.