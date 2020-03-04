Таку заяву він зробив, виступаючи сьогодні в Парламенті, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми провели низку реформ, запустили Вищий антикорупційний суд, перезавантажили НАЗК, повернули відповідальність за незаконне збагачення. Я вдячний Верховній Раді, партії “Слуга народу”, всім депутатам, які за це голосували. Ухвалили закон щодо викривачів корупції. Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз поки що навіть не нічия”, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що в Україні вже є шість органів, які “повинні забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя”. Це Державне бюро розслідувань, Служба безпеки, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, МВС, Офіс генпрокурора.

“У нас в країні вже шість органів, які повинні забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя. Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити в життя прислів’я про сімох няньок, у яких дитя без ока?” – заявив глава держави.