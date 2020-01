Про це йшлося у виступі Глави держави.

За словами Зеленського, сьогодні Україна є для інвесторів “стабільним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу”.

Звертаючись до потенційних інвесторів, український лідер застеріг їх від помилки бізнесмена Джорджа Белла, який більше 20 років тому відмовився вкладати кошти в пошуковик Google.

“Що значить не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджем Беллом, який в 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів. So do not miss out Ukraine. Thank you very much (” Так що не пропустіть України, спасибі велике”)” , — сказав Зеленський.

Як відомо, в 1999 році Белл був генеральним директором компанії Excite, чий сайт, запущений в 1994 році, за три роки став другим за популярністю в Інтернеті. Два аспіранта зі Стенфордського університету, Сергій Брін і Ларрі Пейдж, прийшли до Белла з пропозицією купити нещодавно розроблений ними пошуковик Google лишень за 1 млн доларів, проте отримали відмову.

Це рішення надалі називали однією з найбільших помилок, які коли-небудь були зроблені в цифрової індустрії, оскільки в 2016 році вартість Google перевищила 515 млрд доларів.