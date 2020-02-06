Практично всі депутати від фракції "Слуги народу" під час консультацій із президентом Володимиром Зеленським пообіцяли проголосувати за законопроєкт про ринок землі. Перед цим глава держави нагадав нардепам, як вони потрапили до Парламенту.

Про це #Буквам розповіло джерело у фракції.

За його словами, сьогодні вранці на зустрічі з главою держави були присутні близько 200 нардепів, з яких проти ринку висловилися трохи більше 10.

“Спочатку їх було більше, але президент їм різко нагадав, під чиїм ім’ям вони прийшли до Парламенту, і порадив прочитати програму партії, де був обіцяний ринок землі. Після цього багато хто погодився. Плюс Давид Арахамія в кінці при президенті зробив сигнальне голосування, де проти підняли руки людей 10. Так він зможе потім пред’явити їм претензії, чому вони обіцяли президенту і не зробили”, – розповів співрозмовник.

Як відомо, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.