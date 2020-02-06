Про це #Буквам розповіло джерело у фракції.
За його словами, сьогодні вранці на зустрічі з главою держави були присутні близько 200 нардепів, з яких проти ринку висловилися трохи більше 10.
“Спочатку їх було більше, але президент їм різко нагадав, під чиїм ім’ям вони прийшли до Парламенту, і порадив прочитати програму партії, де був обіцяний ринок землі. Після цього багато хто погодився. Плюс Давид Арахамія в кінці при президенті зробив сигнальне голосування, де проти підняли руки людей 10. Так він зможе потім пред’явити їм претензії, чому вони обіцяли президенту і не зробили”, – розповів співрозмовник.
Як відомо, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.
У законопроєкті були враховані такі основні правки:
– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;
– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;
– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;
– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.
- Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський провів у Верховній Раді зустріч із нардепами від фракції “Слуги народу” по земельному законопроєкту.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.