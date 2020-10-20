Президент України Володимир Зеленський ставить за мету, щоб на наступних президентських виборах в 2024 році українці змогли голосувати онлайн.

Про це він поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами глави держави, українці зможуть голосувати віддалено “за бажанням”.

“Наша мета на найближчі роки – сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість, за бажанням, голосувати в Інтернеті”, – наголосив Зеленський.

“Цифрова країна – це не лише зручно. Це країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем. Це потужний економічний розвиток, бо частка цифрової економіки у світі швидко зростає”, – додав Зеленський.