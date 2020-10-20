Про це він поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами глави держави, українці зможуть голосувати віддалено “за бажанням”.
“Наша мета на найближчі роки – сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість, за бажанням, голосувати в Інтернеті”, – наголосив Зеленський.
“Цифрова країна – це не лише зручно. Це країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем. Це потужний економічний розвиток, бо частка цифрової економіки у світі швидко зростає”, – додав Зеленський.
- Володимир Зеленський повідомив, що наступний, 2021 рік стане початком входження України в режим Paperless, коли 100% державних послуг будуть переведені онлайн.