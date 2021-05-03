Про це повідомили у пресслужбі глави держави.
Як сповіщалося, 3 травня у Варшаві відбуваються зустрічі президентів п’яти країн — Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України.
Під час спільної дискусії “Щастя націй базується на справедливих законах, ефективність яких залежить від їхнього виконання” Зеленський заявив, що Європейський Союз має продемонструвати реальну підтримку євроінтеграційних прагнень України.
“Нас треба бачити в ЄС як рівноправного та невід’ємного партнера”, – сказав президент Україна.
Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що Європейський Союз може стати сильнішим після прийняття нових членів. Дуда також зазначив, що ЄС має обговорювати механізми приєднання до свого складу тих держав, які оголосили про свої євроінтеграційні прагнення.
- 20 квітня Зеленський заявив, що українці хочуть отримати чіткі сигнали щодо того, що в разі вторгнення Росії міжнародні партнери підтримають не тільки санкціями і резолюціями.
- Раніше президент України скаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- Перед цим Зеленський заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО, і поставив до Байдена запитання: “Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?”.