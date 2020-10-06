Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті президента.
За словами Зеленського, однією з тем сьогоднішніх переговорів у Брюсселі стане “участь України в питаннях розробки вакцин”.
“Я хочу сказати країнам ЄС про те, що в нас, на жаль, поки немає вакцини, але ми хочемо її отримувати, ми підготовлені з точки зору виробництва вакцини. У нас є підприємства, які готові допомагати, коли нам передадуть вакцини. Ми готові допомагати країнам ЄС у масовому виробництві вакцин. Україна вже показала, як у складний момент з COVID-19 ми допомагали з виготовленням антисептика, його постачанням”, – наголосив Зеленський.
У скороченій англомовній версії інтерв’ю на сайті Politico зазначено, що президент України поїде на саміт із лідерами ЄС “з проханням і пропозицією”. Прохання стосується посилення підтримки України в збройному конфлікті з Росією (зокрема “шляхом збереження жорстких санкцій”).
“Пропозиція полягає в тому, щоб допомогти у виробництві вакцини проти коронавірусу, коли ефективна вакцина буде готова до масового виробництва”, – йдеться в публікації.
Раніше Зеленський заявляв, що в нашій країні є лабораторії, виробничі потужності яких дозволяють масово виготовляти вакцину від коронавірусу. Він стверджував, що виробництво вакцини покриє як внутрішні потреби українців, так і забезпечить потреби інших країн.
- У квітні президент Володимир Зеленський пообіцяв мінімум мільйон доларів тим, хто зможе створити вакцину проти коронавірусу COVID-19.
- Згодом заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна не розробляє вакцину проти коронавірусу COVID-19, оскільки в нашій країні немає необхідних для цього лабораторних потужностей.
- У сеерпні президент Володимир Зеленський заявив, що першої хвилі захворювання на COVID-19 в Україні не було і похвалився успіхами у боротьбі з епідемією.