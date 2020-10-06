Президент України Володимир Зеленський на саміті з Євросоюзом, який відбудеться у вівторок, 6 жовтня, запропонує допомогу нашої країни у виробництві вакцин від коронавірусу COVID-19.

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті президента.

За словами Зеленського, однією з тем сьогоднішніх переговорів у Брюсселі стане “участь України в питаннях розробки вакцин”.

“Я хочу сказати країнам ЄС про те, що в нас, на жаль, поки немає вакцини, але ми хочемо її отримувати, ми підготовлені з точки зору виробництва вакцини. У нас є підприємства, які готові допомагати, коли нам передадуть вакцини. Ми готові допомагати країнам ЄС у масовому виробництві вакцин. Україна вже показала, як у складний момент з COVID-19 ми допомагали з виготовленням антисептика, його постачанням”, – наголосив Зеленський.

У скороченій англомовній версії інтерв’ю на сайті Politico зазначено, що президент України поїде на саміт із лідерами ЄС “з проханням і пропозицією”. Прохання стосується посилення підтримки України в збройному конфлікті з Росією (зокрема “шляхом збереження жорстких санкцій”).

“Пропозиція полягає в тому, щоб допомогти у виробництві вакцини проти коронавірусу, коли ефективна вакцина буде готова до масового виробництва”, – йдеться в публікації.

Раніше Зеленський заявляв, що в нашій країні є лабораторії, виробничі потужності яких дозволяють масово виготовляти вакцину від коронавірусу. Він стверджував, що виробництво вакцини покриє як внутрішні потреби українців, так і забезпечить потреби інших країн.