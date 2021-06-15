Про враження від поїздки журналістка CBS News Голлі Вільямс стисло розповіла в статті, опублікованій 15 червня.
Тиждень тому Володимир Зеленський здійснив візит на Дніпропетровщину, після чого попрямував на передову. У цій поїздці його супроводжувала команда CBS News.
Зокрема, президент запросив журналістів в гості до своїх батьків в Кривому Розі, де вони разом снідали. Ось як це описує Вільямс:
“Коли президент України запросив CBS News відвідати передову в його країні, де триває війна проти підтримуваних Росією сепаратистів, ми очікували на швидку поїздку в броньованому кортежі до брудних окопів, які залишили кривавий шрам на пшеничних полях на сході України. Ми не очікували на неформальний сніданок — сало на житньому хлібі, сашімі з лосося, домашнє печиво і чарка бренді — з президентом Володимиром Зеленським та його літніми батьками на їхній крихітній радянській кухні”.
Наступного дня поїздка на передову з журналістами все ж відбулася. Під час спілкування з президентом Вільямс поставила Зеленському запитання про те, чому, на його думку, пересічні американці мають піклуватися про ситуацію в його країні, яка знаходиться за тисячі миль від них.
“Завтра це може бути в їхніх будинках”, — відповів Зеленський, маючи на увазі можливу російську агресію проти США.
Вільямс також акцентувала, що Зеленський почав свою кар’єру як комік у власній продюсерській компанії, зокрема, грав вигаданого президента, що бореться з корумпованими олігархами, в популярному телесеріалі “Слуга народу”.
За сніданком із батьками Зеленського журналістка поставила їм запитання щодо того, який кар’єрний шлях вони б хотіли для свого сина: пов’язаний з політикою чи комедію.
“Можливо, мені більше до душі комедія”, — відповів батько президента Олександр Зеленський.
- Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими журналістами на природі, де вони разом смажили шашлик.
- 14 червня Зеленський дав інтерв’ю трьом іноземним ЗМІ, під час якого вимагав від президента США Джо Байдена конкретики в питанні щодо вступу України до НАТО, а також критикував МВФ за те, що фонд висуває до України вимоги щодо реформ.