Журналісти американської телемережі CBS News на запрошення президента Володимира Зеленського відвідали разом з ним Кривий Ріг і передову.

Про враження від поїздки журналістка CBS News Голлі Вільямс стисло розповіла в статті, опублікованій 15 червня.

Тиждень тому Володимир Зеленський здійснив візит на Дніпропетровщину, після чого попрямував на передову. У цій поїздці його супроводжувала команда CBS News.

Зокрема, президент запросив журналістів в гості до своїх батьків в Кривому Розі, де вони разом снідали. Ось як це описує Вільямс:

“Коли президент України запросив CBS News відвідати передову в його країні, де триває війна проти підтримуваних Росією сепаратистів, ми очікували на швидку поїздку в броньованому кортежі до брудних окопів, які залишили кривавий шрам на пшеничних полях на сході України. Ми не очікували на неформальний сніданок — сало на житньому хлібі, сашімі з лосося, домашнє печиво і чарка бренді — з президентом Володимиром Зеленським та його літніми батьками на їхній крихітній радянській кухні”.

Наступного дня поїздка на передову з журналістами все ж відбулася. Під час спілкування з президентом Вільямс поставила Зеленському запитання про те, чому, на його думку, пересічні американці мають піклуватися про ситуацію в його країні, яка знаходиться за тисячі миль від них.

“Завтра це може бути в їхніх будинках”, — відповів Зеленський, маючи на увазі можливу російську агресію проти США.

Вільямс також акцентувала, що Зеленський почав свою кар’єру як комік у власній продюсерській компанії, зокрема, грав вигаданого президента, що бореться з корумпованими олігархами, в популярному телесеріалі “Слуга народу”.

За сніданком із батьками Зеленського журналістка поставила їм запитання щодо того, який кар’єрний шлях вони б хотіли для свого сина: пов’язаний з політикою чи комедію.