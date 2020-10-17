Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Ердоган відзначений за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва та підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Своєю чергою, президент Туреччини подякував Зеленському за нагороду.

“Дякую від себе особисто й від імені мого народу за прекрасний жест у вигляді вручення мені державної нагороди”, – сказав він.

Кому ще Зеленський вручав ордени?

За останній рік Зеленський вручив понад 15 орденів князя Ярослава Мудрого.

16 липня орден першого ступеня “за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України” отримав перший президент України Леонід Кравчук.

У січні орденом ІІ ступеня було відзначено першого віце-президента Національної академії наук України Антона Наумовця, у лютому – хореографа і танцівника Григорія Чапкіса, у жовтні – кращого футболіста Європи 1975 року, знаменитого бомбардира “Динамо” Олега Блохіна та віцепрезидента Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Мароша Шефчовича.

Орденами князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня Зеленський нагородив ректора Львівської політехніки Юрія Бобала та народного депутата України I–IV скликань Верховної Ради України, академіка НАН України Ігоря Юхновського.

27 червня орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня було присвоєно віцепрезиденту НОК Валерію Борзову і співакові Василю Зінкевичу.

Крім того, орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали вісім осіб: гендиректор “Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко, генеральний директор Нікопольського заводу феросплавів Володимир Куцина, бурмістр польського міста Алєксандрув-Куявський Анджей Цесля (посмертно), священник УГКЦ з Любліна Стефан Батрух, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, директор Інституту електродинаміки НАНУ Олександр Кириленко, директор Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ В’ячеслав Петров і балерина Олена Філіп’єва.

Довідка. Орден князя Ярослава Мудрого — державна нагорода для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

З моменту заснування у 1995 році орден був найвищим орденом України для нагородження громадян. З 1998 року для громадян України найвищою нагородою є звання Герой України.