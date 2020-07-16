Відповідний указ № 277/2020 опубліковано на сайті Офісу президента.

Зазначається, що нагороди присвоєно “за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України”.

Зокрема, Кравчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Депутата I, III – VI, VIII скликань Парламенту Анатолія Матвієнка (посмертно) та народного депутата І, II та IV скликань Миколу Поровського Зеленський нагородив орденом Свободи.

Крім того, народних депутатів І скликання Ради Олександра Барабаша глава держави нагородив орденом “За заслуги” I ступеня, а Мирослава Мотюка — орденом “За заслуги” III ступеня.