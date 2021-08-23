Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" учасників Кримської платформи. Нагороду отримали прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та ще низка прем'єрів та президентів.

Про це повідомляє пресслужба уряду Грузії.

“Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі орденом “За заслуги” першого ступеня в рамках саміту Кримської платформи”, – йдеться в повідомленні.

Також ордени отримали представники інших країн-учасниць, а саме: голова Європейської ради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, президенти Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Фінляндії і Естонії, прем’єр-міністр Румунії, Словаччини та Хорватії.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України закликала міжнародні організації та іноземні держави посилити співпрацю в рамках “Кримської платформи” “для протидії агресії Росії”.

За відповідний проєкт постанови № 5775 проголосували 283 нардепи.

Звернення українського парламенту адресовано: Організації Об’єднаних Націй, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї ОБСЄ, Парламентській асамблеї НАТО, Парламентській асамблеї ОЧЕС, Європейському парламенту, урядам і парламентам іноземних держав.

За 7,5 років російській окупаційній владі вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар та завезти до 1,5 млн росіян, заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.