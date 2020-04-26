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Зеленський нагородив рятувальників, які ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Неділя, 26 квітня 2020, 16:02

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі. Після чого зустрівся з працівниками ДСНС України.

“Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої”, – зазначив він.

Зеленський додав, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.

“Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат”, – наголосив він.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили президента з перебігом ліквідації осередків пожежі.

Фото: ОПУ

  • В Чорнобильській зоні, де вирують пожежі, зі згарища врятували лоша червонокнижного коня Пржевальського.
  • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше розповів про умисні підпали в Чорнобильській зоні відчуження.
  • Як повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, сума збитків від пожежі, за попередніми даними, сягає десятків мільйонів гривень.
Теги: Володимир Зеленський, ДСНС, нагорода, пожежа, рятівники

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