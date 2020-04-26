Зеленський нагородив рятувальників, які ліквідували пожежу в Чорнобильській зоні

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі. Після чого зустрівся з працівниками ДСНС України.

“Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої”, – зазначив він.

Зеленський додав, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.

“Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат”, – наголосив він.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили президента з перебігом ліквідації осередків пожежі.