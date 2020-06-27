Текст указу №254/2020 оприлюднений на сайті глави держави.
Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали вісім осіб: гендиректор “Інтерфаксу-Україна” Олександр Мартиненко, генеральний директор Нікопольського заводу феросплавів Володимир Куцина, бурмистр польського міста Алєксандрув-Куявський Анджей Цесла (посмертно), священик УГКЦ з Любліна Стефан Батрух, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, директор Інституту електродинаміки НАНУ Олександр Кириленко, директор Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ В’ячеслав Петров і балерина Олена Філіп’єва.
Орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня присвоєно віце-президенту НОК Валерію Борзову і співакові Василю Зінкевичу.
Ректор Львівської політехніки Юрій Бобал удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.
Десятки людей отримали інші нагороди. Наприклад, Зеленський посмертно нагородив орденом “За заслуги” І ступеня Олену Несміян, головного продюсера ТСН, яка нещодавно померла.
Телеведуча Марія Єфросиніна отримала орден “За заслуги” ІІІ ступеня, а телеведуча Алла Мазур – орден княгині Ольги ІІ ступеня.
Депутат від “Слуги народу”, відома легкоатлетка Ольга Саладуха нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня; співачки Ірина Білик і Тіна Кароль – княгині Ольги ІІІ ступеня.
Співак і музичний продюсер Олексій Потапенко отримав звання заслуженого артиста України. Такою же нагородою президент відзначив і співака Арсена Мірзояна.
Відомий комедійний актор з Одеси Олег Філімонов став народним артистом.
Нагадаємо, в новорічному привітанні президента Володимира Зеленського взяли участь зірки шоу-бізнесу, телеведучі та спортсмени, серед яких і нині нагороджені Тіна Кароль, Потап, Маша Єфросиніна та Арсен Мірзоян.
- Офіс президента Володимира Зеленського привітав з ювілеєм українську популярну співачку Ірину Білик. 6 квітня їй виповнилося 50 років.
- 6 березня 2018 року у Львові активісти блокуванням Оперного театру змусили співачку Ірину Білик привселюдно визнати Росію країною-агресором.