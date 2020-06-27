Президент Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав указ про відзначення державними нагородами, в тому числі одного з вищих орденів України - князя Ярослава Мудрого.

Текст указу №254/2020 оприлюднений на сайті глави держави.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали вісім осіб: гендиректор “Інтерфаксу-Україна” Олександр Мартиненко, генеральний директор Нікопольського заводу феросплавів Володимир Куцина, бурмистр польського міста Алєксандрув-Куявський Анджей Цесла (посмертно), священик УГКЦ з Любліна Стефан Батрух, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, директор Інституту електродинаміки НАНУ Олександр Кириленко, директор Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ В’ячеслав Петров і балерина Олена Філіп’єва.

Орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня присвоєно віце-президенту НОК Валерію Борзову і співакові Василю Зінкевичу.

Ректор Львівської політехніки Юрій Бобал удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Десятки людей отримали інші нагороди. Наприклад, Зеленський посмертно нагородив орденом “За заслуги” І ступеня Олену Несміян, головного продюсера ТСН, яка нещодавно померла.

Телеведуча Марія Єфросиніна отримала орден “За заслуги” ІІІ ступеня, а телеведуча Алла Мазур – орден княгині Ольги ІІ ступеня.

Депутат від “Слуги народу”, відома легкоатлетка Ольга Саладуха нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня; співачки Ірина Білик і Тіна Кароль – княгині Ольги ІІІ ступеня.

Співак і музичний продюсер Олексій Потапенко отримав звання заслуженого артиста України. Такою же нагородою президент відзначив і співака Арсена Мірзояна.

Відомий комедійний актор з Одеси Олег Філімонов став народним артистом.

Нагадаємо, в новорічному привітанні президента Володимира Зеленського взяли участь зірки шоу-бізнесу, телеведучі та спортсмени, серед яких і нині нагороджені Тіна Кароль, Потап, Маша Єфросиніна та Арсен Мірзоян.