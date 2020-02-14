Про це повідомили в Офісі Президента України.

“Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки”, — йдеться в повідомленні.

Під час форуму Зеленський проведе ряд міжнародних зустрічей. З ким саме плануються зустрічі — не повідомляється.

Крім цього, Зеленський виступить на окремій сесії конференції, присвяченій Україні.

Згідно з порядком денним заходу, публічний виступ українського лідера заплановано на 11:45 — 12:45 години суботи, 15 лютого.

Як повідомлялося раніше, організатори Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні, в день її відкриття, оприлюднили заяву “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні”. У розробці “плану щодо Донбасу” брала безпосередню участь російська сторона. У документі немає згадок про напад Росії на Україну та про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом. Її текст був видалений з офіційного сайту конференції.